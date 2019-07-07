كرة القدم والبنيان البدني

2019/07/07 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى جابر *

لا يخفى على الكل ان البنيان البدني السليم والعلمي واحدة من أهم الركائز التي يجب أن تتوفر للاعب كرة القدم ..وكرة القدم الحديثة تعتمد بشكل كبير على البناء البدني الى جانب الاعداد النفسي والمهاري..والبنيان البدني الصحيح يبدأ من مرحلة ١٤/١٢ سنة في هذه المرحلة تعطى للاعبين التمرينات العامه ذات الشدد الواطئة والتي يغلب عليها الطابع الاوكسجيني الهدف منها تنمية الجهاز التنفسي وتعطى صفات بدنيه تتناسب مع هذه المرحلة ..اما مرحلة ١٦/١٤ فنيه مرحلة حساسه جدا في عملية البناء البدني يجب التعامل معها بشكل علمي جدا لان هذه المرحله مرحلة الأساس للاعب والتي تتميز بنمو الجهاز الهرموني هو مهم جدا في عملية التدريب وايضا في هذه المرحلة يجب التركيز على صفات بدنيه خاصة محددة وعدم تنمية هذه الصفات بهذه المرحلة يعني حدوث خلل بدني كبير للرياضي ...اما مرحله فوق ال ١٧ سنه فهي مرحله الانجاز وتكامل الصفات ...احبائي ان لكل مرحله عمرية صفات بدنية خاصة يجب أن يتم التركيز عليها وهذا ما لا نراه في منتخباتنا ومدارسنا الكرويه والذي كانت نتيجته أن اللاعب العراقي في الوقت الحاضر الأضعف بدنيا بين المنتخبات، والسبب هو الجهل الواضح في التدريبات البدنية من قبل المدربين او بعض المدربين مع احترامي للكل ولكن أنا كلامي علمي مهني ومستعد لمناقشة كل من له تحفظ على كلامي ويجب الاعتماد على مدرب اللياقه البدنيه بهذا الموضوع .

* مصطفى جابر ..



مدرب اللياقه الدولي ولاعب نادي الاستقلال الايراني .

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