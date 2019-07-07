التنمية تبحث مع مركز المشروعات الدولية تطوير القطاع الصناعي الخاص

2019/07/07 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النحاسية تسعى الى زيادة انتاجها من (100) الى (500) طن من الاسلاك بغداد _ الصباح الجديد : بحثت المديرية العامة للتمنية الصناعية أحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن التعاون المشترك مع مركز المشروعات الدولية CIPE.وقال مدير عام المديرية المهندس سلام سعيد احمد ان المديرية عقدت اجتماعاً مشتركاً مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE لتطوير واقع ...

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