سلطة الطيران المدني : مطاراتنا جاهزة لتفويج الحجاج العراقيين

2019/07/07 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاقاً لموسم الحج لهذا العام بغداد _ الصباح الجديد : بين مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم امس الاحد ، عن جاهزية المطارات المحلية العراقية لتفويج الحجيج العراقيين والتي من المؤمل انطلاق اولى الرحلات الجوية ابتداءاً من يوم الخميس المقبل .واكد المدير العام ان المجموع الكلي للرحلات ستكون اكثر من 100 ...

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