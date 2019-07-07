قريبا .. تسيير طائرات الناقل الوطني لمطارات أربيل والسليمانية والبصرة بشكل دوري

2019/07/07 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تعيد 128 نازحا من المخيمات الى مناطقهم في ايمن الموصل بغداد _ الصباح الجديد : تشجيعاً لحركة النقل الداخلي جوا عبر الخطوط الجوية العراقية في البلاد، اعلن وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي خلال تفقده مطار اربيل الدولي برفقة مدير عام الملاحة الجوية عباس ناصر ،عن قرب تسيير طائرات الناقل الوطني بين مطارات أربيل ...

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