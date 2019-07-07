2019/07/07 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، رفع

الكتل الكونكريتية عن أحد أسواق مدينة الصدر، شرقي العاصمة.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، أن “فرق الأمانة وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات

بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية، رفعت الكتل الكونكريتية من محيط

السوق الشعبي ضمن قطاع 9 في مدينة الصدر”.

وأضاف البيان، أن “كوادر بلدية

مدينة الصدر باشرت بعد رفع الكتل بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة

2009”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية عن أحد أسواق مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية عن أحد أسواق مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).