التربية تؤكد ملاحقة مواقع الكترونية تبث اسئلة وهمية لطلبة السادس الاعدادي

2019/07/07 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اكدت وزارة التربية، على ملاحقة مواقع الكترونية تبث اسئلة وهمية ومرشحات تضلل طلبة السادس الاعدادي.وذكر بيان لوزارة التربية تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه اليوم ان ” وزير التربية وكالة قصي السهيل وجه بالتنسيق مع الجهات المختصة والامنية لكشف المـواقـع الـوهـمـيـة الـتـي تـقـوم بـبـث الاسئلة الامتحانـيـة لـلـطـلـبـة واستغلالهم ماديا”، مضيفا انه […]

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