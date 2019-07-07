الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مسؤول الخطف والابتزاز في الانبار

2019/07/07 | 21:01

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بغداد اليوم _ الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القاء القبض على "مسؤول الخطف والابتزاز" في الأنبار.

بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الأحد، ضبط مواد مخدرة في صالة للألعاب بمنطقة البطحاء في المحافظة، والقاء القبض على مالك الصالة وشخص آخر يتعاطى المخدرات.

وقال إعلام المديرية في بيان، إن "شعبة مكافحة مخدرات البطحاء

بغداد اليوم - متابعة

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن الجيش الإيراني "لا علاقة له" بعملية إرادة النصر التي أطلقتها القوات العراقية لملاحقة تنظيم داعش في المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار وصولا الى ا

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الأحد، بمقتل قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني، خلال عملية مشتركة شمالي العراق.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن "القيادي المعني هو عضو المجلس الرئاسي والتنفيذي

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