نائب عن الفتح: الفلاحي سيواجه اقصى العقوبات العسكرية اذا ثبت تورطه بـ “التخابر”

2019/07/07 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، اليوم الأحد، أن مجلس النواب سيناقش التسريب الصوتي لقائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي مع احد عناصر المخابرات الأمريكية المركزية خلال جلسة يوم غد الاثنين.

وقال كريم في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “رئاسة مجلس النواب ستخصص جزء من وقت جلسة يوم غد الاثنين لمناقشة التسريب الصوتي لقائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي مع احد عناصر المخابرات الأمريكية”، لافتا إلى إن “التسريب تحدث عن قصف مواقع الحشد الشعبي وتورط الفلاحي بإعطاء الإحداثيات للطيران الأمريكي”.

وأضاف أن “الفلاحي سيكون متهما بالخيانة العظمى إن صح التسريب الصوتي بعد إكمال تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع”، مبينا أن “الفلاحي سيواجه أقصى العقوبات العسكرية في حال ثبت تورطه بالتخابر مع القوات الأمريكية وجعله عبرة للقادة الآخرين”.

ورجح تحالف الفتح، وجود عدد من قادة العمليات متورطة بالخيانة والتخابر مع قوات التحالف الدولي والمخابرات الأمريكية المركزية لنقل المعلومات عن مواقع الحشد الشعبي، فيما بين أن التسريب الصوتي لقائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي يدل على وجود خلية من الضباط متورطة بالخيانة والتخابر.

ودعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، امس السبت، الحكومة الاتحادية الى غلق المطارات والمنافذ أمام قائد عمليات الانبار لمنعه من الهروب خارج العراق، مبينا ان اللجنة ستعقد اجتماع عاجل بعد غد الاثنين وتستدعي الفلاحي للتحقيق معه.

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