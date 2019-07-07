2019/07/07 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



لم تقتصر إثارة الجدل في الأوساط العراقية، وحفلات السخرية والمواقف “غير المحسوبة” على تصري...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زرع شعر و”تطبيع” و”نشر التشيع”.. 6 دبلوماسيين عراقيين أحرجوا بلدهم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( زرع شعر و”تطبيع” و”نشر التشيع”.. 6 دبلوماسيين عراقيين أحرجوا بلدهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).