2019/07/07 | 21:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
زرع شعر و”تطبيع” و”نشر التشيع”.. 6 دبلوماسيين عراقيين أحرجوا بلدهم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
لم تقتصر إثارة الجدل في الأوساط العراقية، وحفلات السخرية والمواقف “غير المحسوبة” على تصري...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
زرع شعر و”تطبيع” و”نشر التشيع”.. 6 دبلوماسيين عراقيين أحرجوا بلدهم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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