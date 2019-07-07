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زرع شعر و”تطبيع” و”نشر التشيع”.. 6 دبلوماسيين عراقيين أحرجوا بلدهم


زرع شعر و”تطبيع” و”نشر التشيع”.. 6 دبلوماسيين عراقيين أحرجوا بلدهم
2019/07/07 | 21:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

لم تقتصر إثارة الجدل في الأوساط العراقية، وحفلات السخرية والمواقف “غير المحسوبة” على تصري...

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