2019/07/07 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ieq34u7g8N8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر مع الدكتور نبيل جاسم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وجهة نظر مع الدكتور نبيل جاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).