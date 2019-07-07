التحالف الدولي يقتل ارهابيين جنوبي كركوك

2019/07/07 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية، مقتل ثلاثة ارهابيين بوادي زغيتون جنوب كركوك .

وقال في بيان ورد لشفق نيوز انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التنسيق مع التحالف الدولي، جرى توجيه ضربة جوية لمضافة تحوي عناصر داعش الارهابي في منطقة وادي زغيتىون".

وأكد "شروع قوة من الشرطة الاتحادية لتفتيش المنطقة وعثرت على ثلاثة قتلى من العناصر الإرهابية وتم تدمير المضافة بالكامل ونقل جثث الدواعش الارهابيين من قبل قطعاتنا لغرض التعرف على هوياتهم".

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