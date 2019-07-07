2019/07/07 | 21:54

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"إسرائيل" ..



تزعم الحرية وتقتل مواطنيها بدافع العنصرية

كارتات فيديوية

"إسرائيل" ..



تزعم الحرية وتقتل مواطنيها بدافع العنصرية

الأحد 7 يوليو 2019 - 21:38

الفيديو يتضمن أحداث مقتل يهودي إثيوبي وما أعقبها من مواجهات بين اليهود الإثيوبيين والشرطة الإسرائيلية، وما خلفته من أوضاع أمنية متردية حتى الآن.

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