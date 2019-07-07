استئناف الاحتجاجات في

2019/07/07 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقتل سلمون تيكاه، وهو من اليهود الإثيوبيين (الفلاشا) برصاص ضابط شرطة خارج الخدمة في حيفا في الـ30 من حزيران، ما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب.وتراجعت حدة المظاهرات الأربعاء الماضي، بعد طلب عائلة تيكاه تعليقها إلى ما بعد انتهاء فترة الحداد التي تستمر 7 أيام حسب التقاليد اليهودية.واجتمع أمس السبت قادة المجتمع الإثيوبي اليهودي وقرروا إحياء المظاهرات ابتداء من يوم الاثنين، حسب ما ذكرته وسائل إعلام الاحتلال.وأغلق المتظاهرون يوم الاثنين الماضي الطرقات وحرقوا الإطارات احتجاجا على ما يقولون إنه تمييز منهجي ضد المجتمع الإثيوبي في كيان الاحتلال، وتصاعدت حدة المظاهرات بعد جنازة تيكاه يوم الثلاثاء.وقال الناشطون إنه لم يتم تطبيق الإصلاحات الحكومية التي تهدف للتعامل مع العنصرية وعنف الشرطة ضد اليهود الإثيوبيين بعد أكثر من ثلاث سنوات من تعهدات بذلك في أعقاب مظاهرات شبيهة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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