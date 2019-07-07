2019/07/07 | 21:54

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مرور أربيل يصدر بياناً بشأن تسجيل المركبات وتحويلها باسم "العرب"

كلمة -

بغداد

أصدرت مديرية مرور أربيل، يوم الأحد، بيانا بشأن تسجيل

المركبات وتحويل ملكية بأسماء عرب من محافظات الوسط

والجنوب.

وذكر بيان للمديرية "نهيب بالمواطنين من سكنة المحافظات الوسطى

والجنوبية ومن غير الساكنين في الاقليم بانه يتم تسجيل المركبات

بأسمائهم وبدون أية قيود"، مشددة على ضرورة "عدم اللجوء الى الوسطاء

والدلالين أو مندوبي الشركات لإجراء المعاملات لهم".

وأضافت، "كل ما هو مطلوب منهم لتسجيل المركبات هو منفيس وعقد شراء

المركبة اذا كانت المركبة غير مسجلة والسنوية اذا كانت المركبة

مسجلة، اضافة الى البطاقة الوطنية او هوية الاحوال والجنسية، وكارت

معلومات او بطاقة السكن، فضلا عن الفحص الدوري لشروط المتانة

والامان، والفحص الفني للمركبة، وطلب مقدم من قبل مالك السيارة الى

ضابط التسجيل".

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