مطار بغداد يكمل استعداداته لتفويج الحجاج عبر صالة كربلاء

2019/07/07 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس استكمل مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، جميع الاستعدادات اللوجستية الخاصة بتفويج الحجاج العراقيين عبر صالة كربلاء احدى الصالات الموجودة في المطار المخصصة لتفويج الحجيج العراقيين.وقال مدير المطار علي محمد تقي، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “استناداً لتوجيهات مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم، باستنفار جميع

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