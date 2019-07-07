الولايات المتحدة  تحرز المونديال النسوي بعد الفوز على هولندا

2019/07/07 | 21:56

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(المستقلة)..



احتفظ منتخب الولايات المتحدة النسوي بلقب مونديال السيدات بعد الفوز على نظيره الهولندي في المباراة النهائية التي جرت مساء اليوم على ملعب غروباما في مدينة ليون الفرنسية بهدفين مقابل لاشيء.

وسجلت ميغان رابينو (61 من ركلة جزاء) وروز لافيل (69) هدفي الولايات المتحدة، التي توجت بلقبها الرابع في تاريخها بعد 1991 و1999 و2015، فيما فشلت الهولنديات في أول مباراة نهائية في ثاني مشاركة لهن في العرس العالمي.

وهي المرة الثالثة على التوالي والخامسة منذ انطلاق مونديال السيدات، التي تبلغ فيها الولايات المتحدة النهائي، إذ حلت وصيفة عام 2011.

سبعة انتصارات

وتحول المنتخب الأمريكي للسيدات في هذا المونديال لآلة للانتصارات، إذ حقق سبعة منها على التوالي في النسخة الحالية، بعد ثلاثة انتصارات في دور المجموعات على تايلاند وتشيلي والسويد في المجموعة السادسة، وعلى إسبانيا 2-1 في ثمن النهائي، وفرنسا المضيفة بالنتيجة ذاتها في ربع النهائي، وإنكلترا 2-1 أيضا في نصف النهائي.

وانفردت الولايات المتحدة بالرقم القياسي في عدد المباريات التي لم تهزم فيها في النهائيات رافعة رصيدها إلى 17 مباراة دون خسارة، كما عززت رقمها القياسي في عدد الانتصارات المتتالية برفعه إلى 12 فوزا بفارق فوزين عن إنجاز النروج بين عامي 1995 و1999.

أما هولندا، وهي بطلة كأس أوروبا قبل عامين، فقد خاضت المباراة النهائية للعرس العالمي للمرة الأولى في تاريخها، وفي ثاني مشاركة لها فقط في النهائيات بعد الأولى في النسخة الماضية عندما بلغت ثمن النهائي.

ومنيت هولندا، بطلة أوروبا عام 2017، بإشراف المدربة سارينا فيغمان بخسارتها الأولى بعد 12 فوزا متتاليا في البطولات الكبيرة، وتوقفت غلتها التهديفية عند 23 هدفا في مبارياتها العشر الأخيرة وارتفع عدد الأهداف التي دخلت مرماها إلى خمسة.

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