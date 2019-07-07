تسونامي محتمل يهدد إندونيسيا بعد زلزال بقوة 6,9 درجات

2019/07/07 | 21:56

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(المستقلة)..حذرت اندونيسيا من احتمال حصول تسونامي بعد وقوع زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحلها بحسب ما افاد المعهد الاميركي للجيوفيزياء، وتسبب بحال هلع لدى السكان ودفعهم إلى الهرب من منازلهم.

وقال المعهد إن الزلزال سجل على عمق 24 كلم وتم تحديد مركزه في بحر الملوك بين شمال سولاويسي وشمال الملوك، فيما اصدرت الوكالة الاندونيسية للجيوفيزياء تحذيرا من حصول تسونامي.

ولم ترد تقارير عن تسجيل أضرار أو إصابات، لكن سكان مدينة تيرناتي في منطقة شمال الملوك تحدّثوا عن حالات هلع تسبب بها الزلزال.

وقال بودي نورغيانتو لوكالة فرانس برس “كنت أهم بالنوم عندما بدأت النافذة بالاهتزاز”.

وأضاف أن “الزلزال كان قويا، هربت من منزلي كما هرب كل جيراني”.

وحذّر المعهد الأميركي للجيوفيزياء من مخاطر وقوع أضرار كبيرة لا سيما في المباني الضعيفة البنية أو تلك التي لا تستوفي الشروط.

وإندونيسيا هي من أكثر دول العالم عرضة للكوارث الطبيعية، فالأرخبيل نشأ من تقاطع صفائح تكتونية ويقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني قوي.

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