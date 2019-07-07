2019/07/07 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ev8jmkunYCo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب : الاقليم مدين بـ 30 مليار دولار بسبب سيطرة الاسرة الحاكمة على النفط) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب : الاقليم مدين بـ 30 مليار دولار بسبب سيطرة الاسرة الحاكمة على النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).