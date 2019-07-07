2019/07/07 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى وزير الداخلية ياسين الياسري سلسلة من التغييرات الادارية للقيادات الامنيـة داخل مفاصل الوزارة ، منها اعفاء مديري شرطة النجدة والمرور العامة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يعفي مديري شرطة النجدة والمرور العامة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يعفي مديري شرطة النجدة والمرور العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).