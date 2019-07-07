الحشد الشعبي يفتش أكثر من 28 قرية ومنطقة في نينوى ضمن عملية “ارادة النصر”

2019/07/07 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد انهت قوات الحشد الشعبي، الاحد، صفحتها الاولى من محاور نينوى بتفتيش اكثر من 28 قرية ومنطقة وتدمير خمس مضافات للعدو ضمن عمليات ارادة النصر.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان، القوات التي انطلقت من محاور عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي والتي تتضمن اللواء الأول والاربعين والخامس عشر انجزت تفتيش القرى البو […]

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