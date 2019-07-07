2019/07/07 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 5 أشخاص، من بينهم أميركيان وإسباني تعرّضوا للنطح، في أولى سباقات الثيران الهائجة في احتفالات سان فرمين التقليدية في بامبلوما في نافارا شمال إسبانيا.وكشفت حكومة نافارا المحلية عبر حسابها في “تويتر” أن “عدد الأشخاص الذين أدخلوا قسم الطوارئ في مركز نافارا الاستشفائي ارتفع إلى 5، من بينهم 3 تعرّضوا للنطح”.وأوضحت السلطات أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسبانيا:إصابة 5 متسابقين في مهرجان الثيران الهائجة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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