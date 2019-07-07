بالصور.. طالبة عراقية تترك مقاعد الدراسة لمرض عضال والسخرية

2019/07/07 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تركت طالبة عراقية مقاعد الدراسة الجامعية لاصابتها بمرض عضال وسخرية البعض منها.واطلقت الطالبة مناشدة لمساعدتها في علاج المرض الذي تسبب لها بزيادة مفرطة في الوزن الامر الذي دفع البعض في تلقيبها بالــ(البدينة) حتى ارتأت ترك المقاعد الدراسة الجامعية والعزلة عن المجمتع”.وبينت انها “تزن 300 كغم حتى انها تعد الاكثر بدانة […]

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