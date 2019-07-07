وزير الثقافة يكشف حقيقة حدوث تجاوزات على آثار بابل.. سنستعيد الأرشيف اليهودي كاملًا

2019/07/07 | 22:02

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بغداد اليوم - بغداد

نفى وزير الثقافة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الأحد، حدوث تجاوزات حديثة على المدينة الأثرية...





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