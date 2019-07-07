2019/07/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للكمارك / محطة كمرك بوابة البصرة ،اليوم الأحد، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني عن ضبط ثلاث حاويات حجم ٤٠ قدم تحتوي على (٧) سيارات دون الموديل ودرجات نارية مخالفة لضوابط الأستيراد .وقالت الهيئة في باين صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تم ضبط ثلاث حاويات حجم ٤٠ قدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط 3 حاويات وأدوية مخالفة في البصرة وكالة خطوة برس.

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