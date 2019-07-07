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الكمارك: ضبط 3 حاويات وأدوية مخالفة في البصرة


الكمارك: ضبط 3 حاويات وأدوية مخالفة في البصرة
2019/07/07 | 22:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للكمارك / محطة كمرك بوابة البصرة ،اليوم الأحد، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني عن ضبط ثلاث حاويات حجم ٤٠ قدم تحتوي على (٧) سيارات دون الموديل ودرجات نارية مخالفة لضوابط الأستيراد .

وقالت الهيئة في باين صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تم ضبط ثلاث حاويات حجم ٤٠ قدم

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