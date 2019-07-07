2019/07/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اصدرت وزارة التربية، اليوم الاحد، بياناً بشأن حريق كلية تضم عدداً من المراكز الإمتحانية لطلاب الكرخ، مؤكدة انه تم نقل الطلاب الى مراكز بديلة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “الحريق الذي نشب في كلية التراث الجامعة والتي تضم عدداً من المراكز الإمتحانية لطلاب الكرخ الأولى، سارعت ملاكات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تصدر بيانا بشأن الحريق في كلية تضم مراكز امتحانية لطلبة الاعدادية وكالة خطوة برس.

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