الدفاع تعلن نتائج إرادة النصر في صلاح الدين

2019/07/07 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع اليوم الاحد، عن مجمل نتائج عملية "إرادة النصر" لقيادة عمليات صلاح الدين والوحدات المتجحفلة معها.وذكر بيان للوزارة، ان "قيادة عمليات صلاح الدين وخلال اليوم الأولى من انطلاق عمليات إرادة النصر تمكنت من العثور على (٦) قنابر هاون ١٢٠ملم في قرية مصيبيح البكارة، والعثور على (٧) عبوة ناسفة عبارة عن قذائف هاون ١٢٠ملم، (١٤) عبوة قذيفة مدفع ١٥٥ ملم مع (١٤) كبسولة".

وأضاف البيان انه تم "العثور ايضاً على مضافة للعدو تحتوي على (٣) أحزمة ناسفة مواد تفجير ومواد غذائية، كما تم العثور على (٢) عبوة ناسفة من قبل لواء (٥١) حشد شعبي، وعثور فرقة ١٤ على (١٢) قذيفة مدفع نمساوي في قرية ابو جليب".

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