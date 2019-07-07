سائرون: مجلس مكافحة الفساد يراوح في مكانه دون نتيجة وعجز عن إحالة أي متهم الى القضاء

2019/07/07 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت لجان متابعة لملفات أرسلتها الى التحقيق..بغداد – وعد الشمري: كشفت قائمة سائرون، أمس الأحد، عن تشكيلها لجان لحصر ملفات إهدار المال العام منذ عام 2003، مبينة أن متابعتها للتحقيقات سوف تبقى مستمرة لحين الفصل في تلك القضايا وإدانة المتورطين فيها، فيما وجّهت في الوقت ذاته، انتقادات شديدة إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، مشيرة ...

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