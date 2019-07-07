النائب دوبرداني: سجون نينوى مكتظة والأوضاع الإنسانية فيها سيئة جدا

2019/07/07 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الى إيجاد مواقع بديلة بغداد- الصباح الجديد أكد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، امس الأحد، أن الأوضاع الإنسانية في السجون “سيئة” جدا، وفيما دعا لإيجاد مواقع بديلة لتك السجون، اتهم الحكومة الإتحادية بـ”تهميش” المحافظة.وقال دوبرداني في مؤتمر صحفي عقده في المحافظة مع النائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روزبياني تابعته الصباح الجديد، إن ...

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