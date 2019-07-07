الحكيم للسفير الأردني: العراق الجديد منفتح على الجميع ويسعى لعلاقات متوازنة ومتينة

2019/07/07 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم امس الاحد، ان العراق الجديد يسعى لعلاقات متوازنة ومتينة على اساس المصالح المشتركة.وقال الحكيم في بيان نشره مكتبه الاعلامي وتلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، “بحثنا خلال استقبالنا السفير الاردني لدى بغداد منتصر الزعبي العلاقات الثنائية بين العراق والاردن فضلا عن تطورات المشهد السياسي ...

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