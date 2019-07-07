عادل عبد المهدي يشكل لجنة لرفع الحواجز الكونكريتية عن مداخل مطار بغداد

2019/07/07 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمرا ديوانيا يقضي بتشكيل لجنة لرفع الحواجز الكونكريتية، عن مداخل مطار بغداد.

وأوضحت وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء، وموقعة من قبل عبد المهدي، ان اللجنة ستضم ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، ومن ضمنها رئاسة أركان قيادة عمليات بغداد، وقيادة الفرقة الخاصة، والفرقة الخامسة، والمدير العام للشركة العامة لنقل المسافرين، وسلطة الطيران المدني، ووزارة النقل، إضافة الى الجهات الأمنية والبلدية في المطار، على ان تقوم اللجنة بمهمة التنسيق وتسهيل الإجراءات لرفع الحواجز الكونكريتية، عن مداخل مطار بغداد، بغية تقليل الزخم المروري، وإنهاء الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة عجلات المسافرين.

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