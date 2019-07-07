2019/07/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة البحرينية دانة آل سالم، وهي تمارس رياضة الرقص على العمود.وتباينت التعليقات على الفيديو بين مهاجم لها ووصف حركاتها بأوصاف غير لائقة وبين مؤيد لها باعتبار ذلك نوعًا من أنواع الرياضة.وقال معلق يدعى المالكي: “شاهدت هذه الرقصة في بار أعوذ بالله”، ووافقه معلق آخر بحساب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو … فنانة خليجية ترقص على عمود التعري وكالة صدى الاعلام للانباء.

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