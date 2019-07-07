الأمانة ترفع الكتل الكونكريتية عن محيط أحدى أسواق مدينة الصدر شرقي بغداد

2019/07/07 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، رفع الكتل الكونكريتية عن أحدى أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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