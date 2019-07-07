التربية تصدر بياناً توضيحياً بشأن الحريق الذي نشب في كلية التراث الجامعة

2019/07/07 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً بشأن تفاصيل الحريق الذي نشب في كلية التراث الجامعة التي تضم عدداً من المراكز الامتحانية لطلاب الكرخ الأولى.

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