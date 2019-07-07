‎الحشد الشعبي ينهي صفحته الاولى من محاور نينوى بتفتيش أكثر من 28 قرية ومنطقة 

2019/07/07 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوات الحشد الشعبي، الاحد، صفحتها الاولى من محاور نينوى بتفتيش اكثر من 28 قرية ومنطقة وتدمير خمس مضافات للعدو ضمن عمليات ارادة النصر.وقال موفدنا ان، القوات التي انطلقت من محاور عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي والتي تتضمن اللواء الأول والاربعين والخامس عشر انجزت تفتيش القرى البو حية، الخشمات المويسية، خشم جرضية، ثلمود، الرادين، الاكيبة، امصير، خفية ...

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