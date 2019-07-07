مورينيو يرفض عرضاً صينياً بـ 100 مليون يورو

2019/07/07 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة رفض المدرب البرتغالي والمدير السابق لنادي “مانشستر يونايتد” جوزيه مورينيو تدريب نادي “غوانجزو إفرغراند” الصيني.ووفقا لقناة “سكاي سبورتس” البريطانية، وتابعتها /المعلومة/، فإن نادي غوانجزو الصيني قدم عرضاً لمورينيو لتولي قيادة الفريق بقيمة 100 مليون يورو.وبحسب للقناة رفض مورينيو العرض بسبب عدم رغبته في الانتقال مع عائلته إلى الصين وتفضيله الاستمرار في […]

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