2019/07/07 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الان على العهد .. كلمة الشيخ الامين قيس الخزعلي بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المرجع الديني السيد محمد الصدر (قدس) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/07 | 22:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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