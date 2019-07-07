تدمير 16 مضافة و13 عبوة بعملية

2019/07/07 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الجزيرة، اليوم الأحد، عن تدمير 16 مضافة و13 عبوة ناسفة خلال عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح اليوم.

وذكرت القيادة في بيان صحفي

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