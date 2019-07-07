ذهبية ورقم عراقي جديد في البطولة العربية للناشئيـن بالعاب القوى في تونس

2019/07/07 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز اللاعب العراقي عبد الله جلال ذهبيـة سباق الوثب الثلاثي في البطولة العربية لالعاب القوى للناشئين المقامة حاليا في تونس ، مسجلا بذلك رقما عراقيا جديدا بمسافة بلغت ١٤،٨٥م ./انتهى

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