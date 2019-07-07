البرلمان يصدر بياناً بشأن (الزي الموحد للاعلاميين)

2019/07/07 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، بياناً بشأن ما أثير حول طلب ارتداء "الزي الموحد" للإعلاميين، مؤكداً أنها ارتأت ولإجراءات تنظيمية وادارية تفعيل التعليمات الخاصة بالزي الرسمي.

وقالت الامانة إنه "في خضم حالة الاستقطاب الذي يعيشه مجلس النواب على الصعيدين العربي والدولي والحضور الدبلوماسي الكبير على جميع المستويات في هذه الدورة النيابية، فضلا عن الاستقطاب المحلي الرسمي والجماهيري واهمية دور المجلس كإحدى المؤسسات المهمة والتي تخرج من رحمها جميع المؤسسات الاخرى من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وباقي المؤسسات ونظرا للدور الكبير والفعال الذي يؤديه المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، ارتأت الامانة العامة ل‍مجلس النواب ولإجراءات تنظيمية وادارية، تفعيل التعليمات الخاصة بالزي الرسمي".

واعتبرت الأمانة العامة، أن هدف ذلك "من أجل ظهور موظفيها بجميع درجاتهم بالمظهر اللائق المشرف امام جميع ضيوف مجلس النواب دون استثناء وكذا الحال بالنسبة للإعلاميين الذين يكون مقر عملهم الدائم في مجلس النواب".

وأضاف البيان "لقد حرصت الامانة العامة للمجلس النواب على التنسيق مع الدائرة الاعلامية في المجلس بأن تتولى مهمة التواصل مع الاعلاميين من اجل توضيح موضوع الزي الرسمي واهميته للحالة التي يعيشها مجلس النواب من توافد عربي ودولي، فضلا عن التوافد المحلي وحرصا منها ان يكون الجميع بمظهر رسمي لائق يعكس صورة ايجابية عن مجلس النواب بشكل خاص وعن العراق بشكل عام ".

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