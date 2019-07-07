سائرون: سفير العراق لدى واشنطن تجاوز صلاحياته ولم يعمل وفق السياسات

2019/07/07 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد رفض تحالف سائرون، الاحد، تصريحات سفير العراق لدى واشنطن ازاء القضية الفلسطينية، مؤكداً ان السفير تجاوز صلاحياته والسياسيات المعمول بها.وقال المتحدث باسم التحالف حمد الله الركابي في بيان تلقته /المعلومة/: “فوجئنا بالتصريحات الغريبة التي ادلى بها سفيرنا في واشنطن والتي تتعلق بعلاقات العراق مع الكيان الصهيوني في فلسطين”.واضاف ان “سياسة العراق […]

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