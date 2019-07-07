التربية توضح تفاصيل الحريق الذي نشب في احدى المراكز الامتحانية

2019/07/07 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اوضحت وزارة التربية عن تفاصيل حريق الذي نشب في كلية التراث الجامعة و التي تضم عدداً من المراكز الإمتحانية لطلاب الكرخ الأولى حيث سارعت ملاكات المديرية وبالتعاون مع فرق الدفاع المدني في حصر النيران وإطفائها.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه” انها وجهت ملاكات الصيانة التابعة للمديرية الى […]

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