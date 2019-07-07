حادثة قرية السيد عادل في ديالى.. مصدر يكشف التفاصيل

2019/07/07 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف مصدر محلي في ديالى، اليوم الاحد، عن تفاصيل حادثة قرية السيد عادل شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث إن" عنصرين امنيين اصيبا

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