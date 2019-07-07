الحمداني: لا توجد تجاوزات على آثار بابل وسنستعيد الأرشيف

2019/07/07 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى وزير الثقافة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الأحد، حدوث تجاوزات حديثة على المدينة الأثرية في بابل أو سرقة طابوقها، فيما كشف عن وجود تحركات

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