الصيادي:عبد المهدي فقد السيطرة على إدارة الدولة وتقديم الخدمات وعلى البرلمان طرح الثقة بحكومته

2019/07/07 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]هاجم عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، معتبرا أنه فقد السيطرة على إدارة الدولة وتقديم الخدمات، فيما اشار إلى أن البرلمان أمام تحد لا يقبل القسمة على اثنين بشأن مصير الحكومة.

وقال الصيادي في تصريح صحفي إن “رئيس الوزراء فقد السيطرة على إدارة الدولة بسبب اخفاق وزاراته”، مبينا أن “حكومة عبد المهدي عاجزة عن تقديم الخدمات للشعب العراقي ولايمكنها تطبيق البرنامج الحكومي”.وأضاف، أن “الخيار الوحيد أمام مجلس النواب إعادة طرح الثقة بحكومة عبد المهدي بعد الفشل الواضح في إدارة الدولة وتفشي الفساد”، معتبرا أن “مجلس النواب أمام تحد لا يقبل القسمة على اثنين وهو إعادة طرح الثقة بالحكومة”.واشار الصيادي إلى أن “الأدوات التي يتحكم بها رئيس الوزراء محكومة من الخارج ولا يستطيع توجيهها بالشمل الصحيح”.

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