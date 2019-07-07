2019/07/07 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، أن إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015.وكتب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو على حسابه في تويتر أن “التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي الى مزيد من العزلة والعقوبات”.وأشار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بومبيو يهدد ايران بالمزيد من العقوبات ردا على تخصيب اليورانيوم وكالة خطوة برس.

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