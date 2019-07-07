“خيري” شاب ايزيدي، يجيد العزف على اربع آلات موسيقية بالاضافة إلى موهبتين اخريتين

2019/07/07 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ إبراهيم عليكا الموسيقى أصبحت لاتفارق منزله منذ قرابة الاربع سنوات وعندما وصل ربيعه الرابع عشر نجح في العزف على اربع آلات موسيقية، “خيري علي الياس” من اهالي سيباي جنوب قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق يجيد العزف على اربع آلات موسيقية، وهي “البزق، الطبلة، الكيثار، والدف”، بالإضافة الى الغناء والقاء …

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