مصدر .. أعفاء مدير المرور العامة وتنصيب اللواء زهير عبادة بدلا عنه

2019/07/07 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلسلة من التغيرات ..أعفاء مدير المرور العامة وتنصيب اللواء زهير عبادة بدلا عنه

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