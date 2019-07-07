التربية تكشف غلق مواقع الكترونية وهمية تسيء لعملها

2019/07/07 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت وزارة التربية، عن قيامها بغلق عدد من المواقع الوهمية التي تنشر اخبار وكتب مزيفة تسيء لعمل المؤسسة التربوية والتعليمية في البلاد.وأكدت الوزارة في بيان، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، عن” وجود تعاون مشترك مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة حجب المواقع ووزارة الاتصالات، حيث تم حجب عدد من تلك […]

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