2019/07/07 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس توفّي الممثل الأميركي الشاب كامرون بويس نجم إنتاجات قناة “ديزني” في نهاية هذا الأسبوع في لوس أنجليس عن 20 عاما، وفقا للمدير التنفيذي لمجموعة “ديزني” روبرت آيغر.وغرّد آيغر “ديزني تبكي رحيل كامرون بويس الذي كان لديه أصدقاء كثر في أسرتنا وكان موهوبا وسخيا ومفعما بالحياة وصغيرا جدّا ليموت”.وأفاد موقع “تي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة نجم “ديزني” الأميركي كاميرون بويس وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة نجم “ديزني” الأميركي كاميرون بويس) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة نجم “ديزني” الأميركي كاميرون بويس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).