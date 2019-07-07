1.5 مليون موظف فائض في العراق رواتبهم 25 تريليون دينار

2019/07/07 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المشرق – قسم الاخبار:أكدَ النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، ان العراق لديه زيادة في عدد الموظفين بحدود 1.5 مليون موظف يكلفون الدولة 25 تريليون دينار، لافتاً الى ان البلاد بحاجة الى 3 ملايين عامل إذا كان هناك توجه الى العمل بالاستثمار الصحيح المنتج.



وقال المسعودي ان “الامم المتحدة تقدر حاجة العراق الى 800 الف – 1.5 مليون موظف، في حين ان العدد الفعلي يقترب من 3 ملايين موظف، وبالتالي فأن هناك زيادة في العدد المطلوب بحدود 1.5 مليون موظف”، مبينا أن “الزيادة في عدد الموظفين بالرقم المذكور تكلف الموازنة 25 تريليون دينار، اي ما يقارب 22 مليار دولار، وهذا الرقم بامكانه انجاز مشاريع تدر على العراق 80 مليار دولار سنوياً”.



واوضح ان “الفوضى وعدم التخطيط والانصياع وراء الضغوط والتوسع بالقطاع العام، يجب اللجوء للاستثمار الجاد في المطارات التي تستقطب 20-30 عاملا، اضافة للمصافي التي يستوعب كل واحد منها 70 الف موظف، كما ان سكك الحديد تستطيع هي الاخرى استقطاب 150 الف عامل”.

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